В Балашихе дерево упало на детей

В подмосковной Балашихе двое детей, один в возрасте 11 лет, другой — 12 лет, получили травмы из-за поваленного ветром дерева на детской площадке, сообщается на официальном сайте Следственного комитета

"30 мая 2018 года в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что в городе Балашихе на детской площадке на девочек 11 и 12 лет из-за сильного порыва ветра упало дерево. Таким образом, малолетним причинены различные телесные повреждения", — говорится в тексте официального сообщения.

По данному факту было организовано проведение доследственной проверки, на месте работают следователи. Для проведения проверки были взяты образцы спила дерева, будет установлена степень тяжести причиненного вреда здоровью детей.