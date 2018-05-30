Медсестра отметелила пациента в Екатеринбурге 

Разгорается скандал с участием сотрудницы поликлиники в Екатеринбурге. Видео снял мужчина, которые пришёл в лечебное учреждение с жалобой на зубную боль и попросил организовать приём стоматолога. Однако сотрудница регистратуры заявила, что бесплатного приёма нет, и пациент может обратиться к врачу лишь за деньги. Автор ролика рассказал, что зубная боль мучает его уже третий день, и ранее он прийти не мог, поскольку его не отпускали с работы. Медика это не убедило, женщина так и не пропустила измученного болью мужчину. Тогда он объявил, что происходящее было зафиксировано на камеру мобильного телефона. Медсестра сначала отреагировала спокойно, сообщив, что ей «по барабану», а потом внезапно проявила агрессию и стала кричать, что это посудное дело. Спустя несколько секунд она уже настолько разозлилась, что выскочила из-за стойки, подбежала к мужчине и начала его колотить. Также всеми силами медсестра пыталась вырвать у него мобильный телефон, а когда не смогла это сделать, закричала: «Пошёл вон отсюда». Завершив разборку, дама удалилась в служебное помещение.