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СБУ похитила и пытала сотрудника РЖД
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Завербованный СБУ сотрудник РЖД сдался ФСБ 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Reuters
Работник одного из подразделений РЖД в Самарской области добровольно обратился в региональное управление ФСБ и сообщил, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское ведомство.
В сообщении говорится, что в мае этого года в управление ФСБ обратился Евгений Петраш 1987 года рождения, работник одного из подразделений РЖД в регионе. Он рассказал, о его вербовке сотрудниками СБУ.
По данным УФСБ, Петраш был похищен сотрудниками СБУ в августе 2016 года, когда посещал родственников в Донецкой области. Под пытками он дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами.
Петраш заявил сотрудникам украинского ведомства, что намерен вернуться в Россию через самопровозглашенную ДНР. Тогда в СБУ ему дали задание собрать информацию о военных объектах ополченцев и их вооружении.
"Кроме того, по прибытии в Россию, Петраш должен был осуществлять визуальную разведку объектов железнодорожного транспорта Самарской области, в том числе специальных и воинских перевозок", — отмечается в сообщении.
Россиянин отметил, что задание СБУ не выполнял и решил добровольно рассказать о случившемся сотрудникам ФСБ. Российское ведомство провело проверку и не выявило данных об осуществлении Петрашем противоправной деятельности в ущерб безопасности России в интересах спецслужб Украины.
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