СБУ похитила и пытала сотрудника РЖД

Завербованный СБУ сотрудник РЖД сдался ФСБ

В сообщении говорится, что в мае этого года в управление ФСБ обратился Евгений Петраш 1987 года рождения, работник одного из подразделений РЖД в регионе. Он рассказал, о его вербовке сотрудниками СБУ.

По данным УФСБ, Петраш был похищен сотрудниками СБУ в августе 2016 года, когда посещал родственников в Донецкой области. Под пытками он дал согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Петраш заявил сотрудникам украинского ведомства, что намерен вернуться в Россию через самопровозглашенную ДНР. Тогда в СБУ ему дали задание собрать информацию о военных объектах ополченцев и их вооружении.

"Кроме того, по прибытии в Россию, Петраш должен был осуществлять визуальную разведку объектов железнодорожного транспорта Самарской области, в том числе специальных и воинских перевозок", — отмечается в сообщении.