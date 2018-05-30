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Стало известно еще об одной жертве льежского стрелка
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У российского актера трагически погиб сын
У российского актера трагически погиб сын

Стало известно еще об одной жертве льежского стрелка 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Застреливший двух женщин-полицейских и еще одного мужчину в бельгийском городе Льеж Бенджамин Эрман днем ранее убил еще одного человека. Об этом заявил министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон (Jan Jambon), передает The Guardian.
По его словам, 31-летний преступник (ранее сообщалось, что ему 36 лет) в понедельник, 28 мая, ударил своего знакомого по голове тупым предметом, в результате чего тот скончался.
Имя погибшего не раскрывается, однако известно, что он отбывал вместе с Эрманом тюремный срок.
Как пишет издание, в момент совершения теракта мужчина официально все еще был в заключении в тюрьме Марш-ан-Фаменн. Ранее передавалось, что за два дня до случившегося он был освобожден.
Его осудили в 2003 году за торговлю наркотиками и кражу. 28 мая его отпустили в так называемый отгул, чтобы проведать бабушку в городе Он. За время заключения он 11 раз уходил в однодневные и 13 раз в двухдневные отгулы, и никаких проблем не возникало. Следователи устанавливают, мог ли он попасть под влияние экстремистов в тюрьме.
Ранее сообщалось, что перед нападением Эрман кричал «Аллах акбар!». В полиции преступление признали терактом.
29 мая мужчина накинулся на двух женщин-полицейских сзади с ножом и несколько раз ударил их. Затем он выхватил у одной из сотрудниц пистолет и застрелил обеих. Он также застрелил 22-летнего пассажира припаркованного рядом автомобиля. Потом преступник направился в близлежащую школу, где взял в заложники женщину.
Вскоре к учебному заведению прибыл отряд полиции. Мужчина попытался скрыться и открыл огонь по полицейским, ранив нескольких, после чего сотрудники органов правопорядка застрелили нападавшего.
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