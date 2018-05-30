Стало известно еще об одной жертве льежского стрелка

Застреливший двух женщин-полицейских и еще одного мужчину в бельгийском городе Льеж Бенджамин Эрман днем ранее убил еще одного человека. Об этом заявил министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон (Jan Jambon), передает The Guardian

По его словам, 31-летний преступник (ранее сообщалось, что ему 36 лет) в понедельник, 28 мая, ударил своего знакомого по голове тупым предметом, в результате чего тот скончался.

Имя погибшего не раскрывается, однако известно, что он отбывал вместе с Эрманом тюремный срок.

Как пишет издание, в момент совершения теракта мужчина официально все еще был в заключении в тюрьме Марш-ан-Фаменн. Ранее передавалось, что за два дня до случившегося он был освобожден.

Его осудили в 2003 году за торговлю наркотиками и кражу. 28 мая его отпустили в так называемый отгул, чтобы проведать бабушку в городе Он. За время заключения он 11 раз уходил в однодневные и 13 раз в двухдневные отгулы, и никаких проблем не возникало. Следователи устанавливают, мог ли он попасть под влияние экстремистов в тюрьме.

Ранее сообщалось, что перед нападением Эрман кричал «Аллах акбар!». В полиции преступление признали терактом.

29 мая мужчина накинулся на двух женщин-полицейских сзади с ножом и несколько раз ударил их. Затем он выхватил у одной из сотрудниц пистолет и застрелил обеих. Он также застрелил 22-летнего пассажира припаркованного рядом автомобиля. Потом преступник направился в близлежащую школу, где взял в заложники женщину.

Вскоре к учебному заведению прибыл отряд полиции. Мужчина попытался скрыться и открыл огонь по полицейским, ранив нескольких, после чего сотрудники органов правопорядка застрелили нападавшего.