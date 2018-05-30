Московские соседи Бабченко странно отреагировали на его гибель

Telegram-канал Mash обратился за комментарием к соседям убитого журналиста Аркадия Бабченко по дому в Москве

Корреспонденты Mash пришли в дом, где жил Бабченко. Открывшая дверь женщина сказала им: «Убили его, и слава богу».

На вопрос о том, почему она так считает, соседка ответила: «Потому что он козел». После этого женщина и стоявший рядом с ней мужчина попрощались с корреспондентами.

41-летнего Аркадия Бабченко застрелили 29 мая в Киеве. На журналиста напали в его доме. Сообщалось, что ему несколько раз выстрелили в спину. В украинской полиции основными версиями убийства назвали профессиональную деятельность Бабченко и его гражданскую позицию.