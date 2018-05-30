Соседи Бабченко странно отреагировали на его гибель

Telegram-канал Mash обратился за комментарием к соседям убитого журналиста Аркадия Бабченко по дому в Москве.
Корреспонденты Mash пришли в дом, где жил Бабченко. Открывшая дверь женщина сказала им: «Убили его, и слава богу».
На вопрос о том, почему она так считает, соседка ответила: «Потому что он козел». После этого женщина и стоявший рядом с ней мужчина попрощались с корреспондентами.
41-летнего Аркадия Бабченко застрелили 29 мая в Киеве. На журналиста напали в его доме. Сообщалось, что ему несколько раз выстрелили в спину. В украинской полиции основными версиями убийства назвали профессиональную деятельность Бабченко и его гражданскую позицию.
Украинские политики заявили о «российском следе» в преступлении. Постпред России в СБ ООН Василий Небензя сказал, что убийства «независимых и оппозиционных журналистов» на Украине не расследуются.
В разное время Бабченко был военным корреспондентом «Московского комсомольца» и «Новой газеты». Он жил в Киеве с 2017 года и работал на канале ATR.