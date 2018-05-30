В Ереване госпитализировали ректора главного вуза

В Ереване госпитализировали ректора, чьей отставки требуют студенты

Ректор Ереванского государственного университета Арам Симонян попал в больницу, сообщил пресс-секретарь вуза Геворг Эмин-Терьян.

"Арам Симонян госпитализирован", — написал Эмин-Терьян на своей странице в соцсети Facebook.

Накануне студенты ЕГУ, требующие отставки ректора, заблокировали его в зале заседаний.

Один из организаторов акции Давид Петросян заявил журналистам, что многочисленные проблемы, связанные с качеством образования, академическими свободами, прозрачностью и неэффективностью управления ресурсами не оставляют им иного выбора, как требовать отставки руководства, в том числе ректора.

Ректор оставался заблокированным в зале заседаний около 10 минут. Он заявил журналистам, что против него было применено насилие, и заверил, что не уйдет в отставку под давлением.

Симонян, занимающий пост ректора ЕГУ с 2006 года, ранее заявлял, что не собирается покидать пост.