«Потому что это ложь»: зачем вандал порезал картину Репина

Суд арестовал повредившего картину Репина в Третьяковской галерее

Суд до 26 июля арестовал Игоря Подпорина, который повредил картину Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. Прокуроры считают, что на свободе вандал может продолжить заниматься преступной деятельностью, а также попытается сбежать от следствия. Мужчину обвиняют в порче особо ценных объектов культурного наследия — ему грозит до шести лет тюрьмы, а также штраф до 6 млн руб. Тем временем, по данным сайта госзакупок, за последние четыре года затраты Третьяковки на охрану сократились на 11 млн Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца 37‐летнего Игоря Подпорина, который повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее.

«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Подпорина меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 июля», — сообщил во вторник судья Алексей Кавешников.

Сторона гособвинения настаивала именно на заключении под стражу, так как на свободе обвиняемый может продолжить нарушать закон или попытается сбежать от следствия.

Подпорину предъявили обвинение в порче особо ценных объектов культурного наследия, ужесточив формулировку обвинения (в предыдущей версии речь шла просто об объектах культурного наследия). Ему грозит до шести лет тюремного заключения, а также штраф до шести миллионов рублей.

Следователи в зале суда отмечали, что мужчина уже привлекался к ответственности, когда проживал в Узбекистане

Выслушав обвинение, вандал признал свою вину. Он также заявил суду, что решил повредить полотно из-за несогласия с его содержанием. «Потому что это ложь. Он [Иван Грозный] причислен к лику святых», — объяснил Подпорин.

Мужчина утверждает, что в день происшествия он не употреблял спиртного. По его словам, информация о ста граммах водки была сказана в день задержания под давлением.

«Я водку не пил. Я вообще не пил, на меня было оказано давление. То видео, которое попало в интернет, оно появилось после того, как на меня было оказано давление», — заявил он.

По его словам, «давили все» — в том числе сотрудники Третьяковской галереи. Также Подпорин сообщил, что ему «угрожали убийством». На вопрос, сожалеет ли он о содеянном, мужчина ответил «возможно». Он также попросил помощи у правозащитников.

Напомним, что в пятницу, 25 мая, в 20:55, перед закрытием Третьяковской галереи уроженец Дагестана Игорь Подпорин, который приехал в Москву из Воронежской области , проник в уже пустой зал и несколько раз ударил металлической стойкой ограждения по застекленному полотну Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

В тот же день мужчину задержали правоохранители. На допросе он сообщил, что в галерею он приехал целенаправленно — посмотреть на картину. «Приехал посмотреть на нее, в восемь вечера зашел в буфет, хотел уже уходить, выпил сто грамм водки. Водку не пью, вот и накрыло чего-то», — сообщил он.

Уже тогда Подпорин признал тяжесть своего поступка. В пресс-службе галереи на следующий день отметили, что полотну были нанесены серьезные повреждения — картину изъяли из постоянной экспозиции и перенесли в реставрационную мастерскую музея.

Ущерб, который мужчина нанес Третьяковке, изначально оценили в более чем в 500 тыс. рублей. Однако в «Сбербанке» 28 мая сообщили, что на первый этап реставрации картины Репина может уйти до 10 млн рублей.

«Точной суммы нет. Не проведены работы, чтобы понять программу восстановления картины. Первые результаты, возможно, могут появиться к концу этой недели, это зависит от специалистов-реставраторов. По разным оценкам, цифра на первом этапе может составить 5-10 миллионов рублей, но это не окончательная цифра», — отметил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Все расходы по восстановлению полотна «Сбербанк» покроет за свой счет. По словам главы акционерного общества Германа Грефа, банк также оплатит установку современных систем защиты во избежание подобных инцидентов в будущем.

«Сбербанк предлагает музею сделать самые современные средства защиты наиболее ценных картин экспозиции — например, особо прочные короба, используемые в других музеях такого уровня. Нужно сделать все, чтобы избежать повторения инцидентов в будущем», — заявил Греф.

Главное условие возврата картины на экспозицию — это изготовление «антивандальной капсулы», которой не было на полотне, сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова

Картина с 1996 до лета 2017 года была защищена антибликовым стеклом, созданным в Германии. Но антивандальной пленки на нем не было. «Само это стекло не предполагает наклеивание на него чего-либо», — отметила главная хранительница ГТГ Татьяна Городкова

Трегулова также подтвердила информацию о том, что картина Репина не была застрахована — как и все остальные полотна в музее. По словам главной хранительницы Третьяковки Татьяны Городковой, закон не требует обязательной страховки картин — она нужна только в случае вывоза полотна из страны для экспонирования за границей.

Хранительница отметила, что летом 2017 года руководство галереи начало подготовку к персональной выставке работ Репина. По ее словам, тогда же были проведены исследования картины «Иван Грозный и сын его Иван». «После исследований были проведены работы по укреплению. И на картину обратно было установлено стекло из Германии », — рассказала Городкова.

Инцидент в Третьяковке, считает она, поможет понять, на каких «возможных уязвимых точках» стоит сосредоточиться руководству галереи. «Есть стекло в Японии антибликовое и антивандальное. Оно очень тяжелое, его невозможно вмонтировать в раму. Делают ниши в стенах для картин, поверх которых помещают антибликовое и антивандальное стекло. Стоимость такого стекла — десятки, если не сотни тысяч евро. Мы можем обеспечить приобретение такого стекла, только опираясь на помощь партнеров», — отметила Городкова.

«Газета.Ru» , изучив сайт госзакупок, выяснила, что за последние четыре года затраты Третьяковской галереи на охрану сократились на 11 млн Если в 2014 году галерея заключила контракт на 27 млн рублей для физической охраны зданий, то в 2018 году сумма подобного контракта составила 16 млн рублей.

При этом в контракте за 2014 год в перечне зданий, которые необходимо охранять, указано на три объекта больше, нежели в 2018 году. В частности, в 2018 году в качестве объектов охраны не значатся Музей-квартира А. М. Васнецова и Музей-храм Святителя Николая в Толмачах.

Первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов подтвердил, что за последние годы число постов охраны в федеральных музеях уменьшилось. По его информации, это связано с оптимизацией бюджета в 2015 году и последующими сокращениями штата в органах внутренних дел

«На сегодня число постов Росгвардии, которые охраняют здание Третьяковки, недостаточно. Если бы их было больше, возможно, этого чудовищного случая не произошло бы», — заявил замминистра 28 мая. Аристархов также добавил, что федеральным музеям не хватает около тысячи работников Росгвардии, которые должны охранять выставочные объекты.