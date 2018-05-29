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Аркадия Бабченко убили в его «второй день рождения»
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Аркадия Бабченко убили в его «второй день рождения» 

Рамблер 8 минут назад
Фото: ТАСС
Убитый в Киеве журналист Аркадий Бабченко считал 29 мая своим вторым днем рождения.
За несколько часов до убийства Бабченко оставил запись в Facebook, где рассказал, как четыре года назад украинский генерал Сергей Кульчицкий из-за перегруза не взял его на борт вертолета, который впоследствии был сбит над горой Карачун.
«Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун», — написал Бабченко.
В сбитом вертолете находились 14 человек, все они погибли.
«А мне повезло. Второй день рождения, получается», — добавил журналист.
Аркадия Бабченко убили в его киевской квартире, от полученных ранений журналист скончался по пути в больницу.
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