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Названы предварительные причины убийства Бабченко
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Названы предварительные причины убийства Бабченко 

Рамблер 46 минут назад
Фото: facebook.com/babchenkoa
Полиция Киева рассматривает две основные версии убийства журналиста Аркадия Бабченко, заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.
«Рассматриваем две версии, это профессиональная деятельность и гражданская позиция», — сказал Крищенко.
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В полиции также рассказали, что в Бабченко стреляли на лестничной клетке, выстрелы были произведены в спину. Раненого журналиста обнаружила супруга, вызвала скорую помощь, но врачи не смогли его спасти — Бабченко скончался по дороге в больницу.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского журналиста в Киеве.
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