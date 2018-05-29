Названы предварительные причины убийства Бабченко 

Полиция Киева рассматривает две основные версии убийства журналиста Аркадия Бабченко, заявил начальник киевской полиции Андрей Крищенко.
«Рассматриваем две версии, это профессиональная деятельность и гражданская позиция», — сказал Крищенко.
В полиции также рассказали, что в Бабченко стреляли на лестничной клетке, выстрелы были произведены в спину. Раненого журналиста обнаружила супруга, вызвала скорую помощь, но врачи не смогли его спасти — Бабченко скончался по дороге в больницу.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства российского журналиста в Киеве.