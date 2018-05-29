Названа предварительная причина убийства Бабченко

Ранее украинская полиция подтвердила факт смерти журналиста

Начальник главка нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что первой и очевидной версией убийства российского журналиста Аркадия Бабченко является его профессиональная деятельность. Также член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что репортёра убили несколькими выстрелами в спину.

Нападение произошло на лестничной клетке, передаёт РИА Новости

Ранее представитель киевской полиции рассказал, что после покушения раненого Бабченко обнаружила его супруга, которая позвонила в скорую. Уточнялось, что в момент нападения женщина находилась в ванной комнате.

Напомним, на территории украинской столицы произошло покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко. Он скончался от полученных ранений, врачи не успели его спасти