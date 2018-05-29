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Названа предварительная причина убийства Бабченко
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Названа предварительная причина убийства Бабченко 

News.ru 36 минут назад
Фото: facebook.com/babchenkoa
Ранее украинская полиция подтвердила факт смерти журналиста
>> В Киеве застрелили Аркадия Бабченко
Начальник главка нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что первой и очевидной версией убийства российского журналиста Аркадия Бабченко является его профессиональная деятельность. Также член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что репортёра убили несколькими выстрелами в спину.
Нападение произошло на лестничной клетке, передаёт РИА Новости.
Ранее представитель киевской полиции рассказал, что после покушения раненого Бабченко обнаружила его супруга, которая позвонила в скорую. Уточнялось, что в момент нападения женщина находилась в ванной комнате.
Напомним, на территории украинской столицы произошло покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко. Он скончался от полученных ранений, врачи не успели его спасти
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