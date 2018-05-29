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В Канзасе разбился самолет времен Второй мировой войны
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В Канзасе разбился самолет времен Второй мировой войны 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: goldenwingsmuseum.com
В американском штате Канзас потерпел крушение самолет времен Второй мировой войны Fairchild PT-23 — на подлете к аэропорту в Уичито у него кончилось топливо.
После того, как у самолета кончилось топливо, пилот попытался перезапустить двигатель, но не смог. Тогда пилот попытался посадить самолет на проезжей части, но машина ударилась о землю. Мужчина за штурвалом PT-23 и женщина-пассажир получили незначительные травмы и были доставлены в больницу, сообщает FoxNews.
1943 Fairchild PT-23 являлся учебно-тренировочным самолетом ВВС США, который использовался во время Второй мировой войны.
В начале мая на пляже в Британии экстренно приземлился французский самолет 1930-х годов, который участвовал в выставке винтажных летательных аппаратов.
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