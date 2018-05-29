Место стрельбы в Москве сняли на видео

Место стрельбы на юге Москвы сняли на видео

Во вторник, 29 мая, в Южном округе столицы произошла стрельба в результате которой был ранен 19-летний молодой человек. На месте инцидента работают следователи, которые выясняют подробности произошедшего. Телеканал «360» публикует эксклюзивные кадры с места события.

На кадрах видно, что полиция обозначила место преступления оградительной лентой. Опрашиваются свидетели происшествия.

Инцидент произошел возле дома № 2 по адресу первый Донской проезд в Москве . Неизвестный, находившийся за рулем автомобиля марки BMW, открыл окно машины и расстрелял 19-летнего парня, стоявшего у подъезда.

В настоящий момент полиция объявила в городе план перехват для задержания стрелявшего.