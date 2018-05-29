В Москве неизвестные на BMW расстреляли человека

На юге Москвы неизвестный на автомобиле BMW несколько раз выстрелил в 19-летнего юношу, стоящего у своего подъезда, и скрылся. Полиция объявила план-перехват.

Инцидент произошел у дома номер 2 в 1-м Донском проезде. Молодой человек получил 8 огнестрельных ранений головы и шеи.

«В районе д. 2 в 1-м Донском проезде неизвестный открыл стрельбу, в результате пострадал один человек. Подозреваемый скрылся с места происшествия на внедорожнике BMW X5 с московскими номерами», — сказал источник агентства «Москва» в правоохранительных органах.

По информации паблика Mash, юноша сделал водителю BMW замечание после того, как тот отказался пропустить пешеходов на переходе.

Telegram-канал 112 сообщает, что автомобильные номера стрелявшего содержат цифры 888.