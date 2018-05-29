Рейс «Победы» задержался из-за шутки о бомбе

В пресс-службе авиаперевозчика «Победа» сообщили, что рейс, который направлялся из Ростова-на-Дону в столицу Грузии , был вынужден задержаться в аэропорту вылета из-за шутки одного из пассажиров. Он заявил, что в его крупной по габаритам сумке есть бомба.

Известно, что инцидент произошёл в тот момент, когда пассажиры направлялись в салон самолёта по трапу. Одного из мужчин попросили показать, что находится в его большой сумке, на что он в шутку ответил, что там ничего нет, кроме бомбы. В результате на место инцидента вызвали сотрудников полиции. Слова нарушителя не подтвердились, его сняли с рейса и доставили в дежурную часть.

Кроме того, сотрудники авиакомпании вызвали кинологов, которые проверили салон самолёта. В общей сложности спустя 35 минут клиенты «Победы» всё-таки смогли вылететь в Тбилиси