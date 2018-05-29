Ещё
Рейс «Победы» задержался из-за шутки о бомбе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рейс «Победы» задержался из-за шутки о бомбе 

News.ru 2 часа назад
Фото: Версия
В пресс-службе авиаперевозчика «Победа» сообщили, что рейс, который направлялся из Ростова-на-Дону в столицу Грузии, был вынужден задержаться в аэропорту вылета из-за шутки одного из пассажиров. Он заявил, что в его крупной по габаритам сумке есть бомба.
Известно, что инцидент произошёл в тот момент, когда пассажиры направлялись в салон самолёта по трапу. Одного из мужчин попросили показать, что находится в его большой сумке, на что он в шутку ответил, что там ничего нет, кроме бомбы. В результате на место инцидента вызвали сотрудников полиции. Слова нарушителя не подтвердились, его сняли с рейса и доставили в дежурную часть.
Кроме того, сотрудники авиакомпании вызвали кинологов, которые проверили салон самолёта. В общей сложности спустя 35 минут клиенты «Победы» всё-таки смогли вылететь в Тбилиси.
Отмечается, что мужчина, который сказал о бомбе, является жителем ближнего зарубежья, передаёт «Интерфакс».
News.ru: последние новости
Главная ВИЧ-диссидентка России умерла от СПИДА Повредившего картину Репина вандала требуют сурово наказать Пропавший в Забайкалье Ми-2 с пассажирами сгорел
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа дождалась альтернативы российскому газу534
Оружие возмездия, новая потеря Украины и другие события дня8
Путина спросили про дорогой бензин466
России пообещали проблемы из-за моста в Крым547
В Москве неизвестные на BMW расстреляли человека54
Видео
03:40
Российская компания прекращает полеты
Компании Общество
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
00:10
Волгоградский каратист избил продавщицу из-за босоножек
Происшествия Криминал
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
00:32
На Москву идет шторм
Погода Статьи
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
00:08
Молния попала в Эйфелеву башню
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение