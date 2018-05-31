Ещё
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФСБ опубликовала видео ареста крупной партии нелегального оружия 

РИА Новости 56 минут назад
Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео ареста крупной партии стрелкового оружия, которое нелегально сбывалось в различных регионах России.
На кадрах оперативной съемки, представленных в четверг Центром общественных связей ФСБ, показан дачный дом, внутри и во дворе которого разложено различное стрелковое оружие (автоматы, снайперские винтовки, карабины, пистолеты), а также прицелы и патроны к ним.
Ранее ФСБ России сообщила журналистам о проведении розыскных и следственных действий в отношении 32 граждан, причастных к приобретению, изготовлению и сбыту оружия в регионах России. Согласно сообщению, ведомство совместно с МВД России пресекло противоправную деятельность лиц и отдельных групп, причастных к организации и функционированию устойчивых каналов поставок в незаконный оборот средств поражения в регионах РФ.
В ходе операции были изъяты 83 единицы огнестрельного оружия, 19 ручных осколочных гранат, 3 минометные мины, 23 взрывателя различных модификаций, около 4 тысяч патронов различного калибра, свыше 5 килограмм взрывчатых веществ (порох), 12 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части для изготовления более 30 единиц оружия, комплектующие (пули, гильзы, капсюли) и оборудование для изготовления боеприпасов. Кроме этого, прекращена деятельность 4 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов на территории Московской, Новгородской и Тверской областей. Задержан гражданин РФ, находившийся в федеральном розыске.
РИА Новости: последние новости
Сбербанк переадресовал к СК вопрос о пропаже средств со счетов Захарченко Песков: Киев должен отвечать за обвинения в адрес РФ в "убийстве" Бабченко Генерал ФСБ прокомментировал "воскрешение" Бабченко
Комментарии  Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Базу ВМС Украины разместят под носом у России183
Энрике Иглесиас чудом спасся в Москве11
Обзор зарубежных СМИ: «Русский футбол умер»70
Пока вы спали: Украинцев обвинили в смертях поляков11
Кудрин предсказал массовые сокращения в России638
Видео
01:30
Чем обернется для Украины «убийство» Бабченко
Украина В мире
00:40
Запад отреагировал на «воскрешение» Бабченко
В мире
02:47
Россия отказалась вмешиваться в переговоры КНДР и США
Политика В мире
00:50
ФСБ показала арсенал оружейных баронов
Происшествия
01:00
Реклама клиники ломает глаза пользователей Сети
Общество
Защита по делу об «убийстве» Бабченко заявила о провокации
Криминал Происшествия
07:16
Лавров подарил Ким Чен Ыну шкатулку для «секретов»
Политика Люди
30:01
Раскрыты подробности об «организаторе убийства» Бабченко
Происшествия
01:54
Турецкая бабушка открыла для себя дзюдо в 80 лет
Люди Общество
02:37
Минобороны показало «летающие» бронеавтомобили
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение