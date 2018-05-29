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Парапланерист упал на бордюр и разнёс витрину
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Парапланерист упал на бордюр и разнёс витрину 

Рамблер 3 часа назад
В Ейске видеорегистратор автомобиля запечатлел не кадры дорожно-транспортного происшествия, а неудачный полёт парапланериста. 29-летний любитель острых ощущений совершал полёт, но не учёл, что в городе был сильный ветер. На кадрах видеозаписи видно, что молодой человек сначала парит над полем, а затем резко падает на бордюр. К счастью водитель машины, из которой велась съёмка, вовремя затормозил и не нанёс повреждений экстремалу. Однако очевидцы сообщили, что злоключения парапланериста на этом на закончились. Очередной порыв ветра приподнял мужчину и буквально швырнул его в витрину магазина. Он пролетел через стекло, разив его, и оказался в помещении. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи отправили спортсмена в травматологическое отделение больницы. Там медики диагностировали у него многочисленные ушибы, порезы и ссадини и перелом руки. По факту падения парапланериста в настоящий момент ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю проводит проверку.
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