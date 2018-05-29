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Стрельбу в Льеже расследуют как теракт
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Стрельбу в бельгийском Льеже расследуют как теракт 

Газета.Ru 4 часа назад
Прокуратура расследуют стрельбу в бельгийском городе Льеж, в результате которой погибли четыре человека, в том числе нападавший, как теракт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ведомство.
Прокурор рассказал подробности инцидента. Утром 29 мая в центре города мужчина напал на двух сотрудниц полиции с ножом, после чего отобрал пистолет и застрелил их обеих. Затем он выстрелил в мужчину, который находился в припаркованной машине. Пострадавший скончался.
После этого нападавший взял заложника и вошел в здание школы, где в ходе перестрелки с полицией был ликвидирован. Еще несколько человек пострадали.
Как ранее сообщали СМИ, мужчина кричал "Аллах акбар".
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