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«Льежский стрелок» недавно вышел из тюрьмы, сообщили СМИ
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«Льежский стрелок» недавно вышел из тюрьмы, сообщили СМИ 

РИА Новости 5 часов назад
Преступник, застреливший двух полицейских в бельгийском Льеже, недавно вышел из тюрьмы, где установил контакты с экстремистами, сообщает издание RTL Info.
Согласно этой информации, официального подтверждения которой пока не поступало, злоумышленником мог быть гражданин Бельгии 1982 года рождения, уже известный полиции по ряду уголовных дел.
Недавно он вышел из тюрьмы, где контактировал с заключенными-экстремистами, утверждает издание.
Во вторник в бельгийском Льеже были застрелены двое полицейских, которые хотели проверить документы у вызвавшего подозрение прохожего. Преступник сумел отнять оружие у одного из полицейских, после чего пытался удерживать заложника у входа в лицей. Прибывшее подкрепление ликвидировало стрелявшего.
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