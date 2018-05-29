Пропавший в Забайкалье вертолет найден сгоревшим

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В Забайкалье нашли пропавший с радаров вертолет, экипаж жив 

РИА Новости 2 часа назад
Пропавший в Забайкалье вертолет найден, люди живы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
"Вертолет, пропавший в Забайкалье, найден, люди живы. Он исчез с радаров, потому что загорелся. В настоящее время в квадрат поисков отправлены спасательные службы", — сказал собеседник агентства.
Вертолет с тремя человеками на борту, арендованный у регионального отделения ДОСААФ Сохондинским заповедником Кыринского района, проводил авиапатрулирование и заброску грузов. Он должен быть выйти на связь в 14.00 (8.00 мск). Как уточнили в Минприроды, судно следовало с грузом для строительства смотровой площадки для наблюдения за дикими животными в рамках осуществляемой заповедником программы мониторинга.
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