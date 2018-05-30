В панике на борту самолета пострадали 11 человек

Сообщение о бомбе вызвало панику на борту самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает во вторник Tempo.

По информации издания, воздушное судно должно было лететь из Джакарты город Понтианак , когда бортпроводница спросила одного из пассажиров, что находится в его багаже. Тот пошутил, что пронес с собой бомбу, и был услышан другим пассажиром, который начал сильно нервничать.

"Стюардесса уже пыталась успокоить пассажира, но паника была неизбежной", — заявили позже в местной полиции.

В результате хаоса не менее 11 человек получили различные травмы, среди них есть ребенок. Отмечается, что все они были госпитализированы.

Шутник же был вскоре задержан стражами порядка, а самолет проверен на возможное наличие взрывчатки. Никаких признаков заложенной бомбы, естественно, обнаружено не было. Устроившему панику грозит тюремное заключение сроком до года, резюмирует Tempo. Если же такая шутка привела бы к смерти человека, в соответствии с законом подозреваемый мог быть приговорен к лишению свободы на срок до 15 лет.