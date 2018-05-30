Ещё
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В панике на борту самолета пострадали 11 человек 

Российская Газета 1 час назад
Сообщение о бомбе вызвало панику на борту самолета индонезийской авиакомпании Lion Air. Об этом сообщает во вторник Tempo.
По информации издания, воздушное судно должно было лететь из Джакарты в город Понтианак, когда бортпроводница спросила одного из пассажиров, что находится в его багаже. Тот пошутил, что пронес с собой бомбу, и был услышан другим пассажиром, который начал сильно нервничать.
"Стюардесса уже пыталась успокоить пассажира, но паника была неизбежной", — заявили позже в местной полиции.
В результате хаоса не менее 11 человек получили различные травмы, среди них есть ребенок. Отмечается, что все они были госпитализированы.
Шутник же был вскоре задержан стражами порядка, а самолет проверен на возможное наличие взрывчатки. Никаких признаков заложенной бомбы, естественно, обнаружено не было. Устроившему панику грозит тюремное заключение сроком до года, резюмирует Tempo. Если же такая шутка привела бы к смерти человека, в соответствии с законом подозреваемый мог быть приговорен к лишению свободы на срок до 15 лет.
Российская Газета: последние новости
Число жертв бельгийского стрелка выросло до трех Путину доложили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой из Апатитов СК задержал главу Котельников за мошенничество в особо крупном размере
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя поставил Украине диагноз168
Названы сроки окончания антироссийских санкций132
Европа дождалась альтернативы российскому газу825
В США раскрыли условия сделки с Дерипаской29
В убийстве Бабченко нашли «странные» обстоятельства31
Видео
В панике на борту самолета пострадали 11 человек
Происшествия
04:37
Аплодисменты в самолете вызвали спор в сети
Интернет Общество
Боевой разворот Су-57 сняли с беспилотника
Оружие
03:40
Российская компания отменяет все рейсы
Компании Общество
00:23
Место стрельбы в Москве сняли на видео
Происшествия Автоспорт
00:31
Участник «Евровидения» рухнул с большой высоты
Шоу-бизнес
00:43
Европа дождалась альтернативы российскому газу
Экономика Статьи
00:16
В Петербурге горит знаменитый «Пассаж»
Пожары Катастрофы
00:59
Обокравшие Киркорова воры пойманы с поличным
Шоу-бизнес
01:52
В Крыму ответили Украине на «проблемный» мост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение