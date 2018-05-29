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Захватчик заложников из Москвы назвал мотив
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Захватчик заложников из Москвы назвал свой мотив 

Рамблер 35 минут назад
Фото: соцсети
Мужчина, на прошлой неделе захвативший заложников в московской квартире, назвал своим мотивом «личные неприязненные отношения». Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета (СК) РФ.
По его словам, неприязнь возникла за время проживания в одной квартире с этими людьми.
В СК уточнили, что во время допроса мужчина признал вину.
Следователи предъявили мужчине обвинение. В ближайшее время СК попросит суд заключить задержанного под стражу.
Вечером 24 мая на востоке Москвы вооруженный 57-летний мужчина захватил заложников — своих соседей по квартире, семью из трех человек. В СК заявили, что в момент нападения мужчина был пьян. Он угрожал заложникам оружием, затем выстрелил в одного из них, после чего ранил самого себя. Пострадавший заложник скончался на месте происшествия.
Жену погибшего и маленького ребенка освободили правоохранители. Нападавшего госпитализировали.
СМИ сообщили, что заложников захватил московский художник, у которого был конфликт с родственником. Этот родственник якобы продал попавшей в заложники семье часть квартиры художника.
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