«Выполнял приказ»: почему не проверяли «Зимнюю вишню»

«Выполнял приказ»: глава МЧС Кемерово об отказе от проверок «Зимней вишни»

«Мамонтов говорил, что это законная политика руководства, и он выполнял приказ от 12 сентября 2016 года за подписью Пучкова. Выходит, огромные торговые центры и другие места массового нахождения людей систематически не проверяли по всей стране», — сообщил адвокат Мамонтова Александр Балян.

По версии следствия, после пожара Мамонтов раздал указания подчинённым на случай, если тех вызовут на допрос. Он приказал им говорить, что компания-владелец ТЦ является субъектом малого и среднего бизнеса, и поэтому здание проверять не нужно было, а следовало лишь подготовить план проверки.

Арестованный глава МЧС региона признался, что после ареста начальника караула Сергея Генина , которого обвинили в халатности при тушении ТЦ, пожарные стали отказываться ездить на вызовы.

«Мне долго пришлось убеждать пожарных, чтобы они не выходили на площадь в форме и касках в поддержку Генина. И мне пришлось доказывать, что пожарным надо ездить на пожары и не бояться того, что они могут оказаться на скамье подсудимых», — цитирует Мамонтова «Коммерсант».

Свою речь в суде он завершил словами «мы не виноваты».