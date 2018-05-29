«Выполнял приказ»: почему не проверяли «Зимнюю вишню»

Арестованный накануне глава МЧС Кемеровской области Александр Мамонтов заявил, что он не организовал проверку сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» по приказу свыше. По его словам, приказ освободить собственников «Зимней вишни» от противопожарного надзора отдал Владимир Пучков, который занимал тогда пост руководителем МЧС РФ.
«Мамонтов говорил, что это законная политика руководства, и он выполнял приказ от 12 сентября 2016 года за подписью Пучкова. Выходит, огромные торговые центры и другие места массового нахождения людей систематически не проверяли по всей стране», — сообщил адвокат Мамонтова Александр Балян.
По версии следствия, после пожара Мамонтов раздал указания подчинённым на случай, если тех вызовут на допрос. Он приказал им говорить, что компания-владелец ТЦ является субъектом малого и среднего бизнеса, и поэтому здание проверять не нужно было, а следовало лишь подготовить план проверки.
Арестованный глава МЧС региона признался, что после ареста начальника караула Сергея Генина, которого обвинили в халатности при тушении ТЦ, пожарные стали отказываться ездить на вызовы.
«Мне долго пришлось убеждать пожарных, чтобы они не выходили на площадь в форме и касках в поддержку Генина. И мне пришлось доказывать, что пожарным надо ездить на пожары и не бояться того, что они могут оказаться на скамье подсудимых», — цитирует Мамонтова «Коммерсант».
Свою речь в суде он завершил словами «мы не виноваты».
Как ранее писал «Ридус», накануне вместе с Мамонтовым был арестован до 25 июля его подчинённый — начальник отдела надзора ГУ МЧС по Кемеровской области Григорий Терентьев. Их обвиняют в халатности и растрате. По версии следствия, задержанные не планировали проверять торговый центр «Зимняя вишня», где в марте пожар унес жизни 60 человек, большинство из которых были дети.