Ещё
Появилась первая жертва стихии в Татарстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина погибла в Татарстане в результате падения кровли здания 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Женщина погибла в Муслюмовском районе Татарстана в результате падения на нее сорванной сильным ветром кровли здания. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
"В Муслюмовском районе республики кровля, слетевшая с магазина, стала причиной травмы женщины. Пострадавшую доставили в больницу, однако она получила травмы, несовместимые с жизнью, и спасти ее не удалось", — уточнили в министерстве.
По информации ГУ МЧС по Татарстану на 19:30 мск, ветер повредил 16 кровель на общей площади более 2,5 тыс. кв. м. В частности, были повреждены кровля на зданиях Колледжа малого бизнеса и предпринимательства, Академии тенниса им. Ш. Тарпищева, Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина. Сорванными кровлями повредило 12 автомобилей.
ТАСС: последние новости
Полиция Киева опрашивает жителей дома, в котором жил Бабченко Bild: в ФРГ полиция застрелила мужчину, напавшего с ножом на пассажира поезда Неизвестные привязали две мины времен войны к линии электропередачи в Ленобласти
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия всегда прощает»83
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии69
Россия обратилась с просьбой к Донбассу176
США назвали условия улучшения отношений с РФ37
Спецоперация Бабченко: кто остался в дураках42
Видео
01:11
Путин рассказал, что его смущает
Политика
02:17
Москве угрожают ежегодные майские ураганы
Общество Новости Москвы
02:01
В убийстве журналиста Бабченко обвинили Россию
Украина В мире
00:45
Несите счет: как пропали миллионы Захарченко
Происшествия Статьи
00:52
«Бабченко опозорился до конца своих дней»
Украина Политика
02:00
Генерал ФСБ прокомментировал «воскрешение» Бабченко
Происшествия
03:26
Россия обратилась с просьбой к Донбассу
Политика Конфликты
04:02
Кудрин назвал альтернативу повышения налогов
Экономика Личный счет
00:40
Появилось видео задержания организатора убийства Бабченко
Происшествия
01:24
Захарова прокомментировала «воскрешение» Бабченко
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение