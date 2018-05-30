Появилась первая жертва стихии в Татарстане

Женщина погибла в Татарстане в результате падения кровли здания

Женщина погибла в Муслюмовском районе Татарстана в результате падения на нее сорванной сильным ветром кровли здания. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В Муслюмовском районе республики кровля, слетевшая с магазина, стала причиной травмы женщины. Пострадавшую доставили в больницу, однако она получила травмы, несовместимые с жизнью, и спасти ее не удалось", — уточнили в министерстве.

По информации ГУ МЧС по Татарстану на 19:30 мск, ветер повредил 16 кровель на общей площади более 2,5 тыс. кв. м. В частности, были повреждены кровля на зданиях Колледжа малого бизнеса и предпринимательства, Академии тенниса им. Ш. Тарпищева, Татарского театра драмы и комедии им. К. Тинчурина. Сорванными кровлями повредило 12 автомобилей.