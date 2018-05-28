Молния ударила в двух делавших селфи девушек

На западе Германии молния ударила в двух девушек, которые в этот момент делали селфи, сообщает Associated Press.
Отмечается, что они обе получили серьёзные травмы.
В сообщении говорится, что 23-летнюю молодую девушку и её 21-летнюю подругу обнаружили лежащими на земле, одежда на них была разорвана.
Одна из пострадавших в настоящее время находится в реанимации.
По словам второй девушки, последнее, что она помнит, это как они с подругой шли по тропинке и снимали друг друга на смартфоны.
Ранее сообщалось, что в провинции Ширнак на юго-востоке Турции 12 учеников старших классов пострадали в результате удара молнии во время пикника.