В Сербии разбился вертолет

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Неизвестный вертолет потерпел крушение в Республике Сербской 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неустановленный вертолет потерпел крушение на территории Республики Сербской в труднодоступной гористой местности муниципалитета Братунац, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Инцидент произошел в дневное время. К месту ЧП выдвинулись спасатели, медики и представители полиции. Сведения о пострадавших на настоящий момент отсутствуют. Также нет данных о типе и принадлежности вертолета. Однако журналисты указывают, что машина точно не эксплуатируется силовыми структурами страны.
Дефицит информации объясняется тем, что инцидент произошел на вершине горной гряды в лесном массиве. Доступ к месту аварии затруднен.
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