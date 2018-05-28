В Сербии разбился вертолет

Неизвестный вертолет потерпел крушение в Республике Сербской

Неустановленный вертолет потерпел крушение на территории Республики Сербской в труднодоступной гористой местности муниципалитета Братунац, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в дневное время. К месту ЧП выдвинулись спасатели, медики и представители полиции. Сведения о пострадавших на настоящий момент отсутствуют. Также нет данных о типе и принадлежности вертолета. Однако журналисты указывают, что машина точно не эксплуатируется силовыми структурами страны.

Дефицит информации объясняется тем, что инцидент произошел на вершине горной гряды в лесном массиве. Доступ к месту аварии затруднен.