Напугавшая детей авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс

Пассажирка из Квинсленда устроила дебош в самолете австралийской авиакомпании Jetstar. Об этом сообщает 9 News.

Через 20 минут после взлета 47-летняя женщина начала очень громко петь и скандировать кричалки, чем довела до слез рядом сидящих детей. Стюардессы попытались унять неадекватную австралийку, однако вместо того, чтобы успокоиться, она продолжила кричать и начала отбиваться от них Библией.

Самолет совершил посадку. Авиадебоширку сняли с рейса. «Оказавшись в терминале, она продолжила вести себя агрессивно и отказывалась выполнять наши инструкции», — сообщили сотрудники федеральной полиции.

Они вызвали скорую помощь и отправили женщину в больницу, чтобы ее осмотрели медики и психиатры.