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Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
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Напугавшая детей авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс 

Lenta.ru 3 часа назад
Пассажирка из Квинсленда устроила дебош в самолете австралийской авиакомпании Jetstar. Об этом сообщает 9 News.
Через 20 минут после взлета 47-летняя женщина начала очень громко петь и скандировать кричалки, чем довела до слез рядом сидящих детей. Стюардессы попытались унять неадекватную австралийку, однако вместо того, чтобы успокоиться, она продолжила кричать и начала отбиваться от них Библией.
Самолет совершил посадку. Авиадебоширку сняли с рейса. «Оказавшись в терминале, она продолжила вести себя агрессивно и отказывалась выполнять наши инструкции», — сообщили сотрудники федеральной полиции.
Они вызвали скорую помощь и отправили женщину в больницу, чтобы ее осмотрели медики и психиатры.
В мае на рейсе американской авиакомпании Alaska Airlines был задержан голый пассажир, бегающий по салону самолета. Бывший член сената Аляски (США) Джонни Эллис, находившийся на борту во время инцидента, сообщил о случившемся в Twitter. По его словам, обнаженный мужчина бегал по проходу, размахивая руками, и кричал.
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