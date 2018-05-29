Ещё
Повредившему картину Репина предъявили обвинение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Повредившему картину Репина в Третьяковке предъявили обвинение 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Мужчине, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее, предъявлено более тяжкое обвинение, передает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы, где решается вопрос о заключении под стражу.
"Дело передано в следственный отдел МВД России по району Якиманка. Статья обвинения переквалифицирована с ч. 1 ст. 243 УК РФ на ч. 2 той же статьи ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов")", — сказал представитель следствия в суде.
Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Обвиняемый заявил в суде, что на него оказывали давление. "Эта картина — ложь, он [Иван Грозный] причислен к лику святых", — сказал он. Также он опроверг ранее сказанные им слова о том, что употреблял спиртное перед инцидентом. Вину он не признает, утверждая, что на него "все оказывали давление, в том числе сотрудники Третьяковской галереи".
Сообщение о повреждении находящейся в Третьяковской галерее картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" поступило в полицию вечером 25 мая. Полицейские задержали злоумышленника, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Возбуждено уголовное дело. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержанный 37-летний мужчина пояснил полиции, что повредил картину из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".
ТАСС: последние новости
Прокуратура классифицировала стрельбу в Льеже как теракт СК предъявил обвинение мужчине, захватившему заложников в квартире на востоке Москвы В Иркутске эвакуировали 600 человек из ТЦ, где произошло возгорание
Комментарии  Ещё 69 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пообещали проблемы из-за моста в Крым363
Скончался Юрий Рашкин5
Порошенко созывает срочную встречу по Донбассу122
Путина спросили про дорогой бензин448
Экс-любовника Пугачевой поймали пьяным за рулем47
Видео
03:01
Украина объявила России войну в Сети
В мире Украина
02:34
Мощь «Юрия Долгорукого» восхитила США
Армия Оружие
00:52
Что известно о стрельбе в центре Льежа
В мире Статьи
01:56
Опубликовано видео ликвидации стрелка в Льеже
Происшествия
02:53
Россияне бросились скупать дорожающие товары
Личный счет
00:18
Парапланерист упал на бордюр и разнёс витрину
Происшествия
01:56
«Льежский стрелок» недавно вышел из тюрьмы, сообщили СМИ
Происшествия
00:36
Уличный музыкант побил прохожего в Москве
Происшествия
02:42
Порошенко созывает срочную встречу по Донбассу
В мире Украина
00:38
Стрельбу в Льеже расследуют как теракт
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение