Повредившему картину Репина предъявили обвинение

Повредившему картину Репина в Третьяковке предъявили обвинение

Мужчине, повредившему картину Ильи Репина в Третьяковской галерее, предъявлено более тяжкое обвинение, передает корреспондент ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы , где решается вопрос о заключении под стражу.

"Дело передано в следственный отдел МВД России по району Якиманка. Статья обвинения переквалифицирована с ч. 1 ст. 243 УК РФ на ч. 2 той же статьи ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов")", — сказал представитель следствия в суде.

Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Обвиняемый заявил в суде, что на него оказывали давление. "Эта картина — ложь, он [ Иван Грозный ] причислен к лику святых", — сказал он. Также он опроверг ранее сказанные им слова о том, что употреблял спиртное перед инцидентом. Вину он не признает, утверждая, что на него "все оказывали давление, в том числе сотрудники Третьяковской галереи".

Сообщение о повреждении находящейся в Третьяковской галерее картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" поступило в полицию вечером 25 мая. Полицейские задержали злоумышленника, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Возбуждено уголовное дело. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержанный 37-летний мужчина пояснил полиции, что повредил картину из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".