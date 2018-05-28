Ещё
Россияне сутки дрейфовали на матрасе по Черному морю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне день путешествовали на матрасе по Черному морю 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: urpsosochi.ru
Двое жителей Краснодарского края в одних плавках почти сутки дрейфовали по Черному морю на надувном матрасе, сообщается на сайте Южного регионального центра МЧС России в понедельник, 28 мая.
>> К российским туристам обратились с предупреждением
«Не проконтролировали безопасное расстояние, на которое отплыли. Потом поднялась волна, подул сильный ветер. И пришлось выбирать — либо на матрас ложиться и удаляться от берега, либо плыть против течения. Мы выбрали матрас», — цитируют в ведомстве рассказ спасенных.
Спасатели получили информацию об уплывших в море в районе села Архипо-Осиповка купальщиках вечером в субботу, 26 мая. Утром к поисковой операции привлекли вертолет МЧС России из Сочи с сотрудниками Южного поисково-спасательного отряда на борту.
«Около 15.00 спасатели авиационной группы сообщили на базу, что пропавшие обнаружены и подняты в вертолет при помощи лебедки», — отмечается в сообщении.
Медик осмотрел мужчин, которые провели в море не менее 18 часов, еще на борту вертолета. Оба молодых человека 1991 и 1993 года рождения получили солнечные ожоги.
Последние новости
Массовое убийство в Якутии: что известно на данный момент Кому выгодна ложь о сбитых Сирией американских ракетах Что россияне думают о Медведеве: опрос
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года357
Киркоров ограблен189
К российским туристам обратились с предупреждением66
Собчак ужаснул «крымский пляж» в Таиланде125
Тест: Российский курорт или зарубежный?9
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
02:06
Депутат на Hummer специально таранил авто с детьми
ДТП
02:24
Светофор рухнул на девушку во время урагана в Якутске
Происшествия
05:02
Индия и Россия пытаются избежать санкций США
Армия Оружие
00:59
Киркоров ограблен
Шоу-бизнес
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:15
Панин устроил провокацию на празднике дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение