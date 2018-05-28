Светофор рухнул на девушку во время урагана в Якутске

Мощный ураган обрушился в понедельник вечером на столицу Якутии — сильный ветер валил деревья, фонарные столбы и рекламные щиты, пряча в пылевых облаках сорванные крыши домов и унесенные стройматериалы. Очевидцы сняли на видео разгул стихии, в результате которого пострадала одна девушка — ее сбило с ног упавшим светофором на перекрестке Орджоникидзе и Курашова. Сильный ветер, по странному стечению обстоятельств, ворвался в Якутск сразу после объявления об отставке главы Якутии Егора Борисова . Некоторые районы города оказались обесточены, видимость на дорогах приблизилась к нулевой, ряд машин оказались засыпаны обломками. Самолеты, направлявшиеся из Чокурдаха и Сунтара в Якутск из-за непогоды ушли на запасной аэродром в Хандыгу. Сама воздушная гавань работает от резервного источника питания.