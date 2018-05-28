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Появились подробности состояния захватившего заложников художника
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Появились подробности состояния захватившего заложников художника 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский художник, взявший в заложники соседей, находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости.
По словам собеседника агентства в справочной службе больницы, в которой лежит Александр Боровой, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.
«Температура вчера вечером была 37,1, утром — 37,5», — добавили в медучреждении.
24 мая Александр Боровой взял в заложники своих соседей по квартире — семью из трех человек, мужчины, женщины и 11-летнего ребенка. В это же время он писал в социальных сетях, что причиной происходящего является то, что черные риэлторы вынуждают его продать свою долю за 500 тысяч рублей, а семья помогает им в этом, «издеваясь» над ним.
Боровой угрожал оружием женщине и ребенку, а в мужчину выстрелил, в результате чего тот скончался. Служащие СОБРа сумели освободить заложников, которые не пострадали, а художника — задержать. При этом во время штурма квартиры Боровой выстрелил и в себя.
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