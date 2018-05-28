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Стало известно о состоянии захватившего заложников в Москве
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Медики рассказали о состоянии мужчины, захватившего заложников в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мужчина, на прошлой неделе взявший в заложники семью на востоке Москвы, остается в больнице в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в справочной медучреждения.
В четверг сообщалось, что вооруженный мужчина удерживал в заложниках семью из трех человек в доме на улице Молостовых на востоке Москвы, территория вокруг здания была оцеплена. Позже стало известно, что злоумышленник ранил одного из заложников (мужчину), в результате чего тот скончался. Злоумышленник был задержан и доставлен в больницу. СК РФ возбудил уголовное дело.
"Температура вчера вечером была 37,1, утром — 37,5, состояние тяжелое", — сообщила собеседница агентства.
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