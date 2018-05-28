Ещё
Лось изменил железнодорожное движение под Тверью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»

Под Тверью более десяти поездов задерживаются из-за сбитого лося на железной дороге 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более десяти пригородных поездов задерживаются в Тверской области из-за сбитого лося на железнодорожных путях, сообщила в понедельник пресс-службе Октябрьской железной дороги.
"Сегодня в 03:15 мск на станции Дорошиха Октябрьской железной дороги поездом №81 сообщением Санкт-Петербург — Белгород был сбит лось. Животное выбежало на пути, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить инцидент не удалось. Ввиду произошедшего задержано более десяти пригородных поездов на время от одного часа до 20 минут", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что схода с рельсов подвижного состава и повреждений железнодорожных путей в результате инцидента не произошло.
ТАСС: последние новости
Прокуратура проводит проверку после крушения катера на реке Ангара в Красноярском крае Рыболовное судно под флагом РФ столкнулось с лодкой в Японском море, один человек погиб Пропавшего в Брянской области ребенка нашли мертвым на территории школы
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ резко повысят НДС из-за майского указа145
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию375
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»8
Потери от санкций переложат на россиян118
Российский олигарх уехал с семьей в Лондон274
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение