Лось изменил железнодорожное движение под Тверью

Под Тверью более десяти поездов задерживаются из-за сбитого лося на железной дороге

Более десяти пригородных поездов задерживаются в Тверской области из-за сбитого лося на железнодорожных путях, сообщила в понедельник пресс-службе Октябрьской железной дороги.

"Сегодня в 03:15 мск на станции Дорошиха Октябрьской железной дороги поездом №81 сообщением Санкт-Петербург — Белгород был сбит лось. Животное выбежало на пути, машинист применил экстренное торможение, но предотвратить инцидент не удалось. Ввиду произошедшего задержано более десяти пригородных поездов на время от одного часа до 20 минут", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что схода с рельсов подвижного состава и повреждений железнодорожных путей в результате инцидента не произошло.