Уральский следователь обещал «отмазать» и попался

Уральский следовател обещал «отмазать» и попался

Чалков сообщил, что 27-летний подозреваемый вместе со своими подельниками пообещал местному жителю за несколько миллионов рублей избавить его сына от привлечения к уголовной ответственности. При этом никакого влияния на решение этого вопроса следователь оказать не мог. «Решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа», — приводит его слова РИА «Новости»

Мужчина, от которого требовали деньги, обратился к правоохранителям, и 23 мая в ходе спецоперации следователь и двое его сообщников были задержаны.

Все трое сейчас заключены под стражу, добавил Чалков.