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Уральский следователь обещал «отмазать» и попался
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Уральский следовател обещал «отмазать» и попался 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудник регионального управления Следственного комитета арестован в Екатеринбурге, он подозревается в покушении на мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц, сообщил сотрудник СУ СКР по региону Максим Чалков.
Чалков сообщил, что 27-летний подозреваемый вместе со своими подельниками пообещал местному жителю за несколько миллионов рублей избавить его сына от привлечения к уголовной ответственности. При этом никакого влияния на решение этого вопроса следователь оказать не мог. «Решение данного вопроса находилось в компетенции иного правоохранительного органа», — приводит его слова РИА «Новости».
Мужчина, от которого требовали деньги, обратился к правоохранителям, и 23 мая в ходе спецоперации следователь и двое его сообщников были задержаны.
Все трое сейчас заключены под стражу, добавил Чалков.
В Следственном комитете ранее назвали самое распространенное в России коррупционное преступление.
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