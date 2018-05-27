На киевском рынке произошла массовая драка

В Киеве на рынке произошла массовая драка «патриотов» с полицейскими

На рынке возле станции метро «Лесная» в Киеве произошла драка, задержаны 10 вступивших в столкновение с полицией мужчин, три сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщили СМИ.

Столкновения с полицией начались после того, как несколько десятков агрессивных молодых людей разгромили торговую точку продавца, который в пятницу избил военного пенсионера, передает УНИАН

«В результате конфликта на рынке возле станции метро «Лесная» пострадали трое правоохранителей. 10 активных участников происшествия доставили в Деснянское управление полиции», — сообщили в нацполиции Украины.

Отмечается, что агрессивные молодые люди сначала разгромили торговую точку, а затем вступили в потасовку с полицейскими, в которых кидали камнями.

«Полицейские вмешались в ситуацию и пресекли противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десятерых активных участников задержали и доставили в управление полиции», — сообщили в нацполиции Украины.

Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, в том числе размещенные в Сети.

Накануне в интернете появилось видео избиения мужчины на рынке. Его в Facebook выложила дочь потерпевшего, которая рассказала о произошедшем и опубликовала также разгромленную «патриотами» торговую точку.

Пострадавший на рынке ветеран — доцент кафедры военных специальных дисциплин Национальной академии национальной гвардии Украины.