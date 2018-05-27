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На киевском рынке произошла массовая драка
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Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве

В Киеве на рынке произошла массовая драка «патриотов» с полицейскими 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
На рынке возле станции метро «Лесная» в Киеве произошла драка, задержаны 10 вступивших в столкновение с полицией мужчин, три сотрудника правоохранительных органов пострадали, сообщили СМИ.
Столкновения с полицией начались после того, как несколько десятков агрессивных молодых людей разгромили торговую точку продавца, который в пятницу избил военного пенсионера, передает УНИАН.
«В результате конфликта на рынке возле станции метро «Лесная» пострадали трое правоохранителей. 10 активных участников происшествия доставили в Деснянское управление полиции», — сообщили в нацполиции Украины.
Отмечается, что агрессивные молодые люди сначала разгромили торговую точку, а затем вступили в потасовку с полицейскими, в которых кидали камнями.
«Полицейские вмешались в ситуацию и пресекли противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десятерых активных участников задержали и доставили в управление полиции», — сообщили в нацполиции Украины.
Следователи изучают записи камер видеонаблюдения, в том числе размещенные в Сети.
Накануне в интернете появилось видео избиения мужчины на рынке. Его в Facebook выложила дочь потерпевшего, которая рассказала о произошедшем и опубликовала также разгромленную «патриотами» торговую точку.
Пострадавший на рынке ветеран — доцент кафедры военных специальных дисциплин Национальной академии национальной гвардии Украины.
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