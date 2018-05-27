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Удар молнии вывел из строя аэропорт Лондона
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Удар молнии вывел из строя аэропорт Лондона 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Simon Chapman
Пострадала система заправки самолётов
В лондонском аэропорту Станстед случился транспортный коллапс, в результате которого были задержаны и отменены десятки рейсов. Причиной застоя стал удар молнии, повредивший систему заправки самолётов топливом.
Пресс-служба аэропорта сообщила в Twitter, что работа системы уже восстановлена, однако график авиарейсов всё ещё нестабилен.
«Мы приносим извинения за неудобства и советуем всем пассажирам уточнять у своих авиакомпаний последние обновления рейсов», — сказали в пресс-службе аэропорта Станстед.
Ранее в Королевском авиационном обществе Великобритании рассказали, какую опасность представляет рассаживание членов семьи в разных частях самолёта.
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