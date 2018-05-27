Удар молнии вывел из строя аэропорт Лондона

Пострадала система заправки самолётов

В лондонском аэропорту Станстед случился транспортный коллапс, в результате которого были задержаны и отменены десятки рейсов. Причиной застоя стал удар молнии, повредивший систему заправки самолётов топливом.

Пресс-служба аэропорта сообщила в Twitter, что работа системы уже восстановлена, однако график авиарейсов всё ещё нестабилен.

«Мы приносим извинения за неудобства и советуем всем пассажирам уточнять у своих авиакомпаний последние обновления рейсов», — сказали в пресс-службе аэропорта Станстед.