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В Париже начались беспорядки
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В Париже на акции протеста начались беспорядки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа людей в черном начала громить витрины на акции протеста в Париже, в происходящее сразу вмешались сотрудники полиции
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