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Вандал объяснил нападение на Третьяковку
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Вандал объяснил нападение на Третьяковку 

Газета.Ru 1 час назад
Повредивший картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" в Третьяковской галерее мужчина объяснил свое поведение, передает РИА "Новости".
≥≥ В Третьяковке мужчина напал на «Ивана Грозного»
По его словам, причиной стал выпитый им в буфете алкоголь.
"Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло", — сказал он на видео, распространенном МВД.
Мужчина подтвердил, что нанес удары по картине стойкой.
Он отметил, что "осознает тяжесть своего поступка".
Ранее в пресс-службе Третьяковской галереи заявили, что холст картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" порван в трех местах.
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