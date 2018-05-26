Вандал объяснил нападение на Третьяковку

По его словам, причиной стал выпитый им в буфете алкоголь.

"Приехал посмотреть на нее. В восемь вечера зашел, уже хотел было уходить, в буфете выпил 100 грамм водки и чего-то… Водку не пью, вот и накрыло", — сказал он на видео, распространенном МВД.

Мужчина подтвердил, что нанес удары по картине стойкой.

Он отметил, что "осознает тяжесть своего поступка".

Ранее в пресс-службе Третьяковской галереи заявили, что холст картины Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван" порван в трех местах.