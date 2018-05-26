Дело есть: глава МЧС Кемерово покидает свой пост

Глава МЧС Кемеровской области подал рапорт на увольнение

Обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» начальник Главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов подал рапорт об отставке. Об этом на заседании Центрального районного суда, где рассматривается ходатайство следствия об избрании Мамонтову меры пресечения, заявил представитель прокуратуры

25 мая сообщалось о том, что против начальника управления МЧС по Кузбассу и начальника отдела надзора областного МЧС по Кемерово было возбуждено уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова, начальника отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева и иных лиц, подозреваемых в халатности и растрате», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Чиновники обвиняются в том, что по причине их халатности в 2017-2018 годах не была запланирована и проведена проверка соблюдения требования пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня».

Мамонтов и Терентьев также подозреваются в растрате средств регионального управления МЧС на сумму более 1,8 млн рублей в пользу третьих лиц. В данный момент они оба находятся под стражей.

Ранее, 4 апреля, поступила информация о том, что силовики провели обыски в частном доме Александра Мамонтова. Об этом сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Проводятся следственные действия в доме Мамонтова, связанные в том числе и с расследованием уголовного дела, возбужденного по факту пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»», — заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что у главы кемеровского МЧС были обнаружены восемь объектов жилой недвижимости, доставшихся ему от отца-бизнесмена.

Сам же глава кемеровского МЧС опровергал информацию об обысках у него дома.

За день до этого сообщалось, что Мамонтов владеет поместьем с двумя коттеджами в элитном поселке, дачей с двумя домами, а также шестью квартирами.

2 апреля региональное управление МЧС с проверкой посетили сотрудники СК. Они провели выемку документов, а также в течение двух дней изучали материалы инспекций пожарной безопасности в торговых центрах по всей Кемеровской области.

Данные действия начали проводиться после встречи кемеровчан с председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным , которая проходила 31 марта. Родственники погибших и пострадавших призвали главу ведомства обратить внимание на действия пожарных, участвовавших в ликвидации возгорания. Они также попросили дать правовую оценку профессиональному поведению сотрудников МЧС. Кемеровчане также настояли на рассмотрении всех возможных версий произошедшего.

Александр Бастрыкин в ответ на запросы граждан дал ряд указаний следственной группе.

Следователям было поручено тщательно проанализировать всю информацию, которую могут предоставить родственники погибших и пострадавших, а также учесть претензии к работе экстренных служб при пожаре.

Председатель Следственного комитета пообещал, что подобные встречи с потерпевшими будут проводиться регулярно. Быстрыкин также предложил им помощь в решении иных социальных проблем.

«Мы стоим на защите прав потерпевших, и если вам нужна помощь в решении каких-то житейских вопросов, в плане оказания медицинской помощи, решения жилищных проблем готов обратиться в соответствующие структуры и, надеюсь, мне не откажут», — заявил чиновник.

Он также пообещал, что следователи найдут всех виновных в пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«Расследование проводится наиболее компетентными специалистами, работа следственной группы ведется в круглосуточном режиме, и все это с целью установления каждого, чье преступное действие либо бездействие привели к человеческим жертвам», — отметил Бастрыкин. Он также заявил, что следствие не будет ограничиваться нынешними задержаниями и круг обвиняемых лиц расширится.

В кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта произошел масштабный пожар. По последним данным, в огне погибли 64 человека. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку после случившегося.

Генеральная прокуратура заявила о закрытии 15 торговых центров по всей России через несколько дней после пожара в Кемерово.

Об этом заявлял официальный представитель ведомства Александр Куренной

«Есть ТЦ, которые предписано закрыть до устранения нарушений. Их не много, но они есть. Их около 10-15. Я не назову конкретные регионы, но такие точно есть в районе Урала. Некоторые предписали закрыть до устранения нарушений. Будут устранены нарушения в реальности, а не на бумаге, тогда обсудим», — подчеркнул Куренной.

Он также добавил, что наиболее распространенными нарушениями являлись отсутствие указателей, недоступность эвакуационных выходов, а также неработающие системы пожаротушения и сигнализации.