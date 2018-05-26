В Третьяковке мужчина напал на «Ивана Грозного»

По данным источника в правоохранительных органах, вандал покушался на полотно «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (картина более известна под названием « Иван Грозный убивает своего сына»).

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, накануне сотрудник охраны Государственной Третьяковской галереи сообщил в полицию о повреждении картины.

Посетитель музея металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Он был задержан.

Как сообщил телеканал РЕН-ТВ, правоохранительным органам уже удалось установить его личность — это безработный Игорь Подпорин, не имеющий определённого места жительства. Он утверждает, что повредил картину из-за недостоверности ее сюжета.

Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации , включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей)».

Картина периодически привлекает к себе пристальный интерес. В 2013 году против нее ополчились православные историки и общественники. Они настаивали, что произведение оскорбляет патриотические чувства русских людей, и даже обратились с которым письмом к министру культуры.

«В галерее есть множество замечательных картин, но некоторые содержат клевету на русский народ, на русское государство, на русских благочестивых царей и цариц», — написали они.

Стоит отметить, что сюжет картины неоднократно вызвал вопросы. Написанная в 1883 — 1885 годы она изображает момент, когда Иван Грозный в припадке гнева наносит смертельный удар своему сыну царевичу Ивану. Сын Ивана Грозного действительно умер в ноябре 1581 года, дата и констатация факта присутствует во многих исторических документах. Но был ли он убит, доподлинно неизвестно