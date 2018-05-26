В Третьяковке мужчина напал на «Ивана Грозного» 

В Москве задержан мужчина, повредивший накануне вечером, одну из самых известных картин Ильи Репина, которая находится в Третьяковской галерее, сообщает ТАСС.
По данным источника в правоохранительных органах, вандал покушался на полотно «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» (картина более известна под названием «Иван Грозный убивает своего сына»).
По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, накануне сотрудник охраны Государственной Третьяковской галереи сообщил в полицию о повреждении картины.
Посетитель музея металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Он был задержан.
Как сообщил телеканал РЕН-ТВ, правоохранительным органам уже удалось установить его личность — это безработный Игорь Подпорин, не имеющий определённого места жительства. Он утверждает, что повредил картину из-за недостоверности ее сюжета.
Возбуждено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей)».
Картина периодически привлекает к себе пристальный интерес. В 2013 году против нее ополчились православные историки и общественники. Они настаивали, что произведение оскорбляет патриотические чувства русских людей, и даже обратились с которым письмом к министру культуры.
«В галерее есть множество замечательных картин, но некоторые содержат клевету на русский народ, на русское государство, на русских благочестивых царей и цариц», — написали они.
Стоит отметить, что сюжет картины неоднократно вызвал вопросы. Написанная в 1883 — 1885 годы она изображает момент, когда Иван Грозный в припадке гнева наносит смертельный удар своему сыну царевичу Ивану. Сын Ивана Грозного действительно умер в ноябре 1581 года, дата и констатация факта присутствует во многих исторических документах. Но был ли он убит, доподлинно неизвестно
Государственный деятель консервативных взглядов, писатель, переводчик, историк церкви Константин Победоносцев, увидев картину в 1885 году на выставке в Санкт-Петербурге, был возмущен тем, что в ней вымысел выдавался за правду. Он даже обращался к императору Александру III с письмом, где утверждал, что картину ни в коем случае нельзя считать исторической.