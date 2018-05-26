Глава кемеровского МЧС не смог убежать от правосудия

"Предъявлено обвинение начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову, начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорию Терентьеву", — сказала она.

Петренко добавила, что в зависимости от роли каждого им инкриминируются статьи "халатность" и "растрата". Кроме того, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу.