Глава кемеровского МЧС не смог убежать от правосудия 

Начальнику кемеровского ГУМЧС Александру Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву предъявили обвинение в халатности и растрате в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя Вишня", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Предъявлено обвинение начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову, начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорию Терентьеву", — сказала она.
Петренко добавила, что в зависимости от роли каждого им инкриминируются статьи "халатность" и "растрата". Кроме того, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу.