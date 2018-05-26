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Глава кемеровского МЧС не смог убежать от правосудия
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Глава кемеровского МЧС не смог убежать от правосудия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Начальнику кемеровского ГУМЧС Александру Мамонтову и главе отдела надзора МЧС Кемерово Григорию Терентьеву предъявили обвинение в халатности и растрате в связи с пожаром в ТЦ "Зимняя Вишня", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Предъявлено обвинение начальнику ГУ МЧС России по Кемеровской области Александру Мамонтову, начальнику отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС области Григорию Терентьеву", — сказала она.
Петренко добавила, что в зависимости от роли каждого им инкриминируются статьи "халатность" и "растрата". Кроме того, следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении Мамонтова и Терентьева меры пресечения в виде заключения под стражу.
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