Страшная трагедия под грифом «секретно» 

50 лет прошло со дня трагедии на кировском стадионе "Трудовые резервы". 25 мая 1968 года на стадионе произошел взрыв пиротехнических средств, приготовленных для театрализованного представления «Есть на свете Москва». По официальной версии, он унёс жизни 39 человек, 111 человек получили ранения и были госпитализированы
Для участия в массовке представления привлекли местных жителей — студентов вузов, учащихся школ, военнослужащих. Батальные сцены планировалось сопроводить пиротехническими эффектами, а в конце должен был быть фейерверк. Театр прибыл в Киров с грузом пиротехнических изделий, рассчитанных на несколько десятков последующих представлений в других городах. Общий вес дымного пороха — около 200 кг, пиротехнических «звёздочек» — 900 кг. Пиротехнику складировали в деревянном двухэтажном административном корпусе стадиона.
За 20 минут до начала представления, в 17 часов 40 минут в здании раздался взрыв. Здание загорелось. Балкон здания обвалился. Людей выбросило на поле. В дальнейшем раздался более мощный второй взрыв.
25 мая 1968 года вошло черной датой в историю города. Власти тогда назвали взрыв "несчастным случаем" и окружили его завесой государственной тайны.
Официальная информация о количестве погибших тщательно фильтровалась, а позже была засекречена. Только 28 мая в прессе появилось несколько строчек соболезнования партийно-советских органов семьям, родным и близким погибших «в результате несчастного случая, произошедшего на стадионе "Трудовые резервы". С пострадавших взяли подписку о неразглашении сведений о случившемся.
Стадион "Трудовые резервы" был некогда одним из лучших в Кирове. В 50-60е гг. XX в. здесь проходили регулярные футбольные матчи, соревнования легкоатлетов, конькобежцев. Всего стадион вмещал около 10 тысяч человек. Страшная трагедия, произошедшая 25 мая 1968 г., фактически уничтожила стадион и искалечила жизни многих его гостей.