Страшная трагедия под грифом «секретно» 

1/10 В мае 1968 года на стадионе «Трудовые резервы» в Кирове должен был состояться праздник, посвященный 50-летию Советской армии, под названием «Есть на свете Москва» adsl.kirov.ru Фото:

2/10 Батальные сцены планировалось сопроводить пиротехническими эффектами, а в конце представления должен был состояться фейерверк Фото: gorodkirov.ru

3/10 За 20 минут до начала представления, в 17 часов 40 минут в здании раздался взрыв. Здание загорелось adsl.kirov.ru Фото:

4/10 Людей выбросило на поле. В дальнейшем раздался более мощный второй взрыв adsl.kirov.ru Фото:

5/10 По официальной версии, он унёс жизни 39 человек, 111 человек получили ранения и были госпитализированы adsl.kirov.ru Фото:

6/10 Официальная информация о количестве погибших тщательно фильтровалась, а позже была засекречена adsl.kirov.ru Фото:

7/10 Только через три дня в прессе появилось несколько строчек соболезнования партийно-советских органов семьям, родным и близким погибших «в результате несчастного случая, произошедшего на стадионе «Трудовые резервы» adsl.kirov.ru Фото:

8/10 С пострадавших взяли подписку о неразглашении сведений о случившемся adsl.kirov.ru Фото: