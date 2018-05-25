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У дома якутского стрелка оказалась «плохая история»
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Дом стрелка из якутского села имеет «плохую историю», рассказал старожил 

РИА Новости 1 час назад
Фото: СК РФ
Дом в селе Булгунняхтах в Якутии, где проживал застреливший пятерых односельчан мужчина, ранее принадлежал семье, в которой случилась трагедия, сообщил РИА Новости один из старожилов села.
В четверг днем один из жителей Булгунняхтаха напал на односельчан. Жертвами стали пять человек: трое мужчин и женщина с десятилетним сыном. Потом подозреваемый в массовом убийстве покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". Соседи охарактеризовали нападавшего как нелюдимого и необщительного человека. Он приехал в село около 10 лет назад и купил дом, в котором проживал один.
"Действительно, дом этот пользуется плохой славой в поселке. В начале 1990-х годов здесь проживала многодетная семья. Пять человек из этой семьи — мать и все дети — утонули в реке. Овдовевший мужчина вскоре уехал, дом пустовал более 10 лет. Потом его купил новый хозяин. И вот такая трагедия произошла", — рассказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что с пятницы в Хангаласском районе, в состав которого входит село, объявлен трехдневный траур. Предполагается, что похороны убитых пройдут в воскресенье. Стрелявшего мужчину захоронят в другом месте.
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