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В Канаде взорвался ресторан
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В Канаде 15 человек пострадали при взрыве в ресторане 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
В городе Миссиссога в провинции Онтарио в Канаде 15 человек получили ранения после взрыва в ресторане Bombay Bhel, трое из них находятся в критическом состоянии передает телесеть Global News.
Медики отметили, что некоторые из пострадавших получили незначительные ранения.
Также отмечается, что здание, в котором находится ресторан, осталось целым, но на месте происшествия много разбитого стекла.
В данный момент полиция устанавливает, что могло стать причиной взрыва.
Ранее сообщалось, что в Канаде в ДТП с участием двух автобусов, двух фур и двух легковых автомобилей пострадали 29 человек.
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