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29 человек задержаны за финансирование референдума
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В Испании задержали 29 человек за незаконное финансирование референдума 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Испании задержала 29 человек в связи с коррупцией в Совете Барселоны — деньги, как предполагает следствие, выделялись на финансирование организаций, поддерживающих независимость автономного сообщества.
Как сообщает Национальная полиция, общая сумма "незаконного финансирования" составила два миллиона евро. Эти деньги направлялись из государственных средств, которые предназначались для оказания помощи развивающимся странам.
Обыски были проведены в зданиях женералитета, Совета Барселоны, ассоциациях и компаниях в провинциях Барселона, Таррагона и Жирона. В операции приняли участие 500 сотрудников правоохранительных органов.
Среди задержанных депутат от партии "Вместе за Каталонию" Франсеск де Далмасес, бывший директор по международным отношениям Совета Барселоны Жорди Кастельс, мэр Тордеры Жоан Карлес Гарсия, бывший мэр Мартореля и бывший председатель Совета Барселоны Сальвадор Эстеве.
Как сообщают испанские СМИ, следствие полагает, что различным ассоциациям, поддерживающим независимость Каталонии, направлялись деньги из фонда ЕС для программ помощи странам Латинской Америки, Боснии и Марокко. Расследование продолжалось более года и в ходе него выяснилось, что из бюджета через различные компании на счета ассоциаций и организаций, выступающих за независимость, были переведены два миллиона евро.
Первого октября 2017 года в Каталонии состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% проголосовали за независимость. 27 октября каталонский парламент провозгласил независимость, после чего правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, распустило женералитет и парламент, провело новые выборы. Суды возбудили несколько десятков уголовных дел.
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