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«Мент в законе» вошел в образ и пожалел
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«Мент в законе» вошел в образ и пожалел 

Рамблер 35 минут назад
В Москве за разбойное нападение на квартиру задержали актера сериала «Мент в законе» Илью Уткина.
1/7  В Москве задержали актера сериала «Мент в законе» Илью Уткина
Фото:
2/7  По данным Mash, следователи считают, что актер причастен к ограблению квартиры на севере столицы, произошедшем месяц назад
Фото:
3/7  Против Уткина возбудили уголовное дело
Фото:
4/7  Его объявили в федеральный розыск
Фото:
5/7  Задержать мужчину удалось, когда его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД
Фото:
6/7  Премьера «Мента в законе» состоялась в июле 2008 года на НТВ. Кого сыграл Уткин в этом сериале, не уточняется
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7/7 
Фото:
В Москве задержали актера сериала «Мент в законе» Илью Уткина. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчину заподозрили в разбойном нападении на квартиру.
По данным Mash, следователи считают, что актер причастен к ограблению квартиры на севере столицы, произошедшем месяц назад. Против Уткина возбудили уголовное дело. Его объявили в федеральный розыск.
Задержать мужчину удалось, когда его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД.
Премьера «Мента в законе» состоялась в июле 2008 года на НТВ. Кого сыграл Уткин в этом сериале, не уточняется.
Ранее СМИ писали о допросе сотрудниками ФСБ исполнителя главной роли в сериале «Детективы» Алексея Насонова. Сообщалось, что это произошло в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. До 2006 года Насонов работал участковым в Москве, затем он снялся в «Детективах», а позже открыл «Детективное агентство Алексея Насонова».
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