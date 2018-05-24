«Мент в законе» вошел в образ и пожалел 

В Москве задержали актера сериала «Мент в законе» Илью Уткина. Как сообщает Telegram-канал Mash, мужчину заподозрили в разбойном нападении на квартиру.
По данным Mash, следователи считают, что актер причастен к ограблению квартиры на севере столицы, произошедшем месяц назад. Против Уткина возбудили уголовное дело. Его объявили в федеральный розыск.
Задержать мужчину удалось, когда его автомобиль остановили сотрудники ГИБДД.
Премьера «Мента в законе» состоялась в июле 2008 года на НТВ. Кого сыграл Уткин в этом сериале, не уточняется.
Ранее СМИ писали о допросе сотрудниками ФСБ исполнителя главной роли в сериале «Детективы» Алексея Насонова. Сообщалось, что это произошло в рамках уголовного дела о нарушении неприкосновенности частной жизни. До 2006 года Насонов работал участковым в Москве, затем он снялся в «Детективах», а позже открыл «Детективное агентство Алексея Насонова».