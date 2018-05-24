«Мент в законе» вошел в образ и пожалел 

По данным Mash, следователи считают, что актер причастен к ограблению квартиры на севере столицы, произошедшем месяц назад

2/7 По данным Mash, следователи считают, что актер причастен к ограблению квартиры на севере столицы, произошедшем месяц назад

6/7 Премьера «Мента в законе» состоялась в июле 2008 года на НТВ. Кого сыграл Уткин в этом сериале, не уточняется