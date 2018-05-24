В Якутии совершено массовое убийство и самоубийство

Житель Якутии совершил массовое убийство

Жертвами мужчины, 24 мая совершившего массовое убийство в Якутии , стали его соседи. Об этом сообщает SakhaPress.ru.

По данным издания, житель села Булгунняхтах в момент совершения преступления был пьян. Он пришел к соседям с ружьем и застрелил пятерых человек, в том числе ребенка.

По предварительной информации, после этого мужчина покончил с собой. SakhaPress.ru отмечает, что он недавно купил дом в Булгунняхтяхе и переехал туда. Telegram-канал Mash утверждает, мужчина приехал в село еще десять лет назад, почти ни с кем не общался и жил один в доме с заколоченными окнами.

Mash отмечает, что раньше мужчина не проявлял агрессии, соседи на него не жаловались.

Собеседник агентства сказал, что убийца покончил с собой. Сейчас на месте преступления работают правоохранители.

По данным источника РИА Новости в СК, в результате нападения пострадали несколько «благополучных» семей.

Жители села рассказали агентству ysia.ru, что 52-летний убийца был «психически неустойчивым человеком». Очевидцы заявили, что первыми его жертвами стали два мужчины — отец и сын. На звуки выстрелов вышел из дома другой сосед, он тоже стал жертвой стрелка. В это время с работы возвращалась женщина с двумя детьми — сыном и дочерью. Мужчина убил ее и 11-летнего мальчика, девочке удалось убежать и спрятаться.