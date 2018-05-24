Испания объявила в розыск сбежавшего рэпера

Испания объявила в международный розыск сбежавшего из страны рэпера

Национальный суд Испании объявил в розыск рэпера Хосепа Микеля Аренаса (творческий псевдоним Valtonyc), приговоренного к трем с половиной годам тюремного заключения за прославление терроризма, угрозы известным политикам и королевской семье в своих песнях.

Национальный суд посчитал, что в своем "творчестве" рэпер поддерживает террористические организации ЭТА (баскская террористическая организация) и GRAPO ("Группы патриотического антифашистского сопротивления первого октября"), оскорбляет бывшего главу государства короля Хуана Карлоса и членов его семьи, угрожает известным политикам. Сам певец утверждает, что речь идет о свободе самовыражения и обвиняет суд в преследовании свободы слова.

В четверг истек десятидневный срок, в течение которого рэпер был обязан добровольно явиться в тюрьму, однако накануне испанские СМИ сообщили, что Valtonyc покинул территорию Испании и предположительно направился в Бельгию

Брюсселе в четверг состоялась акция в поддержку рэпера.

Национальный суд Испании удовлетворил ходатайство прокуратуры и объявил Valtonyc в розыск — национальный, международный и европейский.

Рэпер утверждает, что имеет право на свободу слова в своем творчестве и, несмотря на приговор, продолжал использовать крайне резкие высказывания.