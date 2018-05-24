В Перми в жилом доме произошел взрыв газа

После взрыва начался пожар.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном восьмиподъездном жилом доме в Перми . После взрыв начался пожар, который к настоящему моменту уже ликвидирован.

Из-за взрыва между двумя квартирами разрушилась стена. Из здания эвакуировали 42 человека, сообщает управление МЧС по региону.

Четыре пострадавших человека госпитализированы. По словам министра территориальной безопасности, пострадавшие «надышались дымом, а также получили травмы». Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести.