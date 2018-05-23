В пермской пятиэтажке взорвался газ

Около 22:30 в пятиэтажном жилом доме на улице Свиязева, 50/1 взорвался бытовой газ. Об этом сообщили в социальных сетях жители соседних зданий, услышавшие громкий хлопок. Мы ведем онлайн-трансляцию с места ЧП.

— На месте аварии находятся пожарные и спасатели, огонь уже потушен. Видимых разрушений у дома нет. Людей эвакуируют на улицу в тапочках, — сообщает корреспондент 59.ru с места событий.

По информации МЧС, при взрыве пострадали два человека, погибших нет. По словам корреспондента 59.ru, из дома вынесли одного из травмированных жильцов.