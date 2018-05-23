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В Японии на семи АЭС обнаружены трещины
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В Японии на семи АЭС обнаружены трещины и сквозные отверстия 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Reuters
В Японии на семи атомных электростанциях в ходе общенациональной проверки обнаружены многочисленные трещины и даже сквозные отверстия. К их возникновению привела коррозия металла, сообщает национальная телерадиовещательная корпорация NHK со ссылкой на местные власти.
В общей сложности от ржавчины пострадали вентиляционные системы 12 реакторов. В частности, речь идет об АЭС "Касивадзаки-Карива" в префектуре Ниигата, где контролеры нашли девять сквозных отверстий. Размер самой большой дырки составил 13 сантиметров в длину и 5 сантиметров в ширину.
В списке проштрафившихся также оказались АЭС "Симанэ" на западе японского архипелага, а также станции "Онагава", "Токаи", "Хамаока", "Сига" и пострадавшая от мощнейшего землетрясения и цунами в марте 2011 года "Фукусима-1". Объекты находятся в ведении разных компаний. Среди них Chugoku Electric Power, Tokyo Electric Power, Tohoku Electric Power, Chubu Electric Power и Hokuriku Electric Power.
Примечательно, что все повреждения от коррозии найдены на реакторах одного типа с теми, которые использовались на злополучной АЭС "Фукусима-1". Специалисты отмечают, что выявленные недостатки угрожают здоровью персонала энергетических объектов в случае аварий.
Так, во время нештатных ситуаций служащие рискуют подвергнуться радиоактивному облучению. Зараженные частицы через дырки и трещины в системе вентиляции гарантированно попадут в пункты управления объектами. Операторам атомных станций предписано устранить нарушения в кратчайшие сроки. Компания Chugoku Electric Power уже выступила с инициативой усилить меры контроля за проблемными точками на АЭС "Симанэ". Кроме того, в местах скопления влаги на указанной станции планируется установить специальные осушители.
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